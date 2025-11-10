إعلان

إيران: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي

كتب : مصراوي

10:56 ص 10/11/2025

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد سلمية برنامج إيران النووي، "ولا توجد أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

وطالب بقائي، المملكة المتحدة بالإفراج الفوري عن المواطن الإيراني من أصول أرمينية، ريتشارد جان، والمحتجز في السجون البريطانية منذ نحو 20 عامًا.

وتابع: "التطبيع مرفوض مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والتطهير العرقي والاعتداءات ضد دول المنطقة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإيرانية إيران الطاقة الذرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة "صور حريق هائل بالمتحف المصري الكبير".. مصادر تكشف
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)