إيران: مدير وكالة الطاقة الذرية أكد سلمية برنامجنا النووي

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد سلمية برنامج إيران النووي، "ولا توجد أدلة على انحرافنا عن المسار السلمي".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي.

وطالب بقائي، المملكة المتحدة بالإفراج الفوري عن المواطن الإيراني من أصول أرمينية، ريتشارد جان، والمحتجز في السجون البريطانية منذ نحو 20 عامًا.

وتابع: "التطبيع مرفوض مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والتطهير العرقي والاعتداءات ضد دول المنطقة".