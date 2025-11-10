الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويصعّد اقتحاماته في الضفة الغربية



وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 8 فلسطينيين على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات ومداهمات مكثفة لمنازل المواطنين وعمليات تفتيش واسعة.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، واعتقلت شابين عقب مداهمة عدة منازل في الأحياء الشرقية للمدينة، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية وتفتيش دقيق للمنازل.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة بيت فوريك شرق المدينة بعد اقتحام منزله، قبل أن تُخلي سبيل والده عقب تحقيقٍ ميداني جرى داخل المنزل.

كما نفذت قوة أخرى اقتحامًا لحي خلة الإيمان بمدينة نابلس واعتقلت شابين بعد تفتيش منازلهم.

وفي منطقة الجبل الشمالي بالمدينة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من داخل منزل في شارع الأسطة بعد عملية تمشيط واسعة للمنطقة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب المحافظة، وداهمت عددًا من المنازل وأجرت عمليات تفتيش واسعة دون تسجيل اعتقالات، بينما تحدث سكان عن انتشار مكثف للجنود في محيط البلدة ومداخلها.

أما في مدينة طوباس شمال شرق الضفة، فشن جيش الاحتلال سلسلة مداهمات متتابعة استهدفت منازل شبان تصفهم قوات الاحتلال بالمطلوبين، حيث جرى تفتيش المنازل وتخريب محتويات بعضها قبل أن تنسحب القوات دون اعتقالات.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باعتقال مواطن من مدينة الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت المدينة واعتقلت المواطن من حي خلة حاضور عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 3 مواطنين، بينهم طفل، خلال اقتحام منازل والعبث في محتوياتها، في عدة بلدات وقرى غرب المدينة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا في حملات الاعتقال والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في مدنها وبلداتها ومخيماتها، وفقا للغد.