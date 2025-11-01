وكالات

نشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التابعة لوزارة الحرب الأمريكية "بنتاجون"، مقطع فيديو على حسابها بموقع "فيسبوك"، السبت، لما زعمت أنه هجوم على شاحنة مساعدات في غزة من قِبل عناصر حماس.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله بواسطة مسيرة أميركية فوق غزة، لحظة الاعتداء على سائق الشاحنة ونهب محتوياتها والفرار بها إلى جهة مجهولة، وفق ما ذكرته "سنتكوم" في بيانها.

وأشارت "سنتكوم"، إلى أن الفيديو تم تسجيله يوم 31 أكتوبر، مدّعية أن مقاتلي حماس نهبوا شاحنة تابعة لقافلة إنسانية متجهة إلى سكان شمال خانيونس.

وأضاف البيان: "تلقى مركز التنسيق في كريات جات بلاغا عبر المراقبة الجوية من طائرة أمريكية من طراز إم كيو 9 كانت تحلّق فوق القافلة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، يفيد بأن المسلحين هاجموا السائق وسرقوا المساعدات والشاحنة."

وأضاف البيان أن السائق جُر إلى منتصف الطريق وترك ممددا على الأرض، مشيرا إلى أن حالته لا تزال غير معروفة.