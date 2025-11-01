شارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول وكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد الرئيس عباس، في تصريحات له على هامش الافتتاح، بعظمة مصر وتاريخها العريق الذي قدّم للبشرية واحدة من أقدم وأغنى الحضارات، مؤكّدًا أن المتحف المصري الكبير يشكّل صرحًا عالميًا جديدًا يعكس عظمة هذا التاريخ ومكانة مصر الرائدة في مجالات الثقافة والتراث والإنسانية.

وأعرب عباس عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إنجاز هذا المشروع الحضاري الفريد، الذي يُعدّ هدية مصر للعالم، ومصدر فخر لكل العرب.

وأشار الرئيس عباس إلى أن هذا الافتتاح التاريخي يجسّد إرادة مصر القوية في حماية تراثها وبناء حاضرٍ مزدهرٍ ومستقبلٍ مشرق، مؤكّدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري، وحرص دولة فلسطين على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.