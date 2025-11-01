إعلان

واشنطن تدين فظائع الدعم السريع في الفاشر وتدعو إلى مسار تفاوضي

كتب : مصراوي

10:02 م 01/11/2025

قوات الدعم السريع

وكالات


أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها الشديدة للفظائع الجماعية التي أُبلغ عن ارتكابها على يد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، معربة عن قلق بالغ تجاه سلامة المدنيين داخل المدينة والنازحين الفارين إلى المناطق المجاورة.

وأكدت الخارجية في بيان، اليوم السبت، أن على قوات الدعم السريع وقف أعمال الانتقام والعنف العرقي فورًا، مشددة على أن مأساة مدينة الجنينة يجب ألا تتكرر.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إيجاد مسار سلمي للمضي قدمًا في السودان، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وأن أي دعم عسكري خارجي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وحثت واشنطن طرفي النزاع في السودان على اتباع المسار التفاوضي لإنهاء معاناة الشعب السوداني ووقف دوامة العنف المتصاعدة في البلاد.

