وكالات

أكدت نائبة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن موجات العنف المستمرة في مدينة الفاشر غربي السودان والقتل المتعمد لأكثر من 460 شخصًا على يد ميليشيا الدعم السريع "أمر غير مقبول".

وطالبت نائبة فاديفول ميليشيا الدعم السريع بوقف أعمال العنف فورًا وضمان حماية المدنيين في مدينة الفاشر.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت ميليشيا الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، وعلى مقر الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني، آخر معقل للجيش في المدينة، بعد حصار دام نحو 18 شهرًا.

ومنذ سقوط المدينة، وردت تقارير عن عمليات إعدام جماعي، وعنف جنسي، وهجمات على عمال الإغاثة، ونهب واختطاف، في حين ظلت الاتصالات مقطوعة إلى حد كبير.

وقال ناجون من الفاشر وصلوا إلى بلدة طويلة القريبة، لوكالة فرانس برس، إن هناك عمليات قتل جماعي وأطفالًا يتم إطلاق النار عليهم أمام آبائهم وتعرض المدنيين للضرب والسرقة أثناء فرارهم.

ويمنح الاستيلاء على الفاشر الدعم السريع السيطرة الكاملة على عواصم الولايات الخمس في دارفور، مما يؤدي فعليًا إلى تقسيم السودان على طول محور الشرق والغرب، مع سيطرة الجيش على الشمال والشرق والوسط.

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن العنف ينتشر الآن إلى منطقة كردفان المجاورة، مع ظهور تقارير عن "فظائع واسعة النطاق" ارتكبتها قوات الدعم السريع.