وزير الخارجية الأمريكي: غزة ستصبح مدينة طبيعية تحقق الأمن لإسرائيل

وكالات

أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالدور الذي لعبه الرئيس دونالد ترامب بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا : "قبل أشهر لم نكن نعتقد أن اتفاقًا كالذي أنجزه الرئيس ترامب ممكن".

وأضاف روبيو، أن ما حدث أمس سيمهد لأن تصبح غزة مكانًا قابلًا للعيش، مؤكدًا "لم نكن لنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة بدون مشاركة الرئيس ترامب".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سنشهد خروج 20 أسيرًا على قيد الحياة بفضل الرئيس ترامب"، لافتًا إلى أن العلاقة الشخصية الوثيقة لترامب مع قادة وزعماء في الشرق الأوسط أرست الأرضية لتحقيق ما تحقق الآن.

وأشار روبيو، إلى أن ترامب أجرى اتصالات استثنائية تطلبت قدرًا كبيرًا من التركيز من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "خطة ترامب ستهيئ المجال لأن تصبح غزة مدينة طبيعية وستحقق الأمن لإسرائيل"، موضحًا أن الرئيس ملتزم بإرساء السلام.

كما وجه روبيو التحية إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، على العمل الذي قاما به، إذ واجها الكثير من العوائق.