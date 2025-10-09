إعلان

إعلام عبري: إصابة 3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة

كتب : مصراوي

07:07 م 09/10/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 3 جنود اليوم في قطاع غزة جراء حادث سير بين مدرعة من نوع "نمر" ومركبة "هامر".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الخميس، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس عقد جلسة لتقييم الوضع في غزة بمشاركة رئيس الأركان ورؤساء شعبة الاستخبارات العسكرية قبيل اجتماعي الكابينت والحكومة.

وذكرت البث الإسرائيلية، أن كاتس طالب الجيش بالردّ على أي تهديد أو هجوم ضد القوات الإسرائيلية في المرحلة الانتقالية السابقة لقرار الحكومة وحتى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.

قطاع غزة حادث سير وزير الدفاع يسرائيل كاتس إصابة 3 جنود إسرائيليين

