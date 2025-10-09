"الجارحي" عن اتفاق غزة: مصر دائمًا نقطة القوة وأرض القرار



رحب النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الأهلي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة في مدينة شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي ترامب، الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على استقرار المنطقة.



وقال "الجارحي"، في بيان اليوم: "لم تكن مصر في موقف ضعف أبدًا طوال تاريخها، بل هي دائمًا نقطة القوة، وأرض القرار، ورجالها هم حراس هيبتها ومصدر أمان الوطن العربي الكبير.. لنا أن نفخر بمصرنا وقيادتها وأن نؤمن بأنفسنا.. عاشت مصر".



وأشاد "الجارحي"، بالجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل للاتفاق.



اقرأ أيضًا:



تحديث حالة الطقس.. تدفق السحب الممطرة على 3 مناطق الآن







مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا







صور| استمرار التعدي على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل للسائقين



