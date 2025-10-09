رغم اتفاق وقف النار.. استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

وكالات

قال الدفاع المدني في غزة، الخميس، إن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا على القطاع رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأشار الدفاع المدني في بيان، إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف النار في غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت إسرائيل سلسلة غارات وسُمع دوي انفجارات، خصوصا في مناطق شمال القطاع.

واستمر القصف الإسرائيلي على القطاع طوال الأسبوع الجاري، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.