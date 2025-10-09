إعلان

رغم اتفاق وقف النار.. استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

كتب : مصراوي

10:54 ص 09/10/2025

القصف الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الدفاع المدني في غزة، الخميس، إن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا على القطاع رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأشار الدفاع المدني في بيان، إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف النار في غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت إسرائيل سلسلة غارات وسُمع دوي انفجارات، خصوصا في مناطق شمال القطاع.

واستمر القصف الإسرائيلي على القطاع طوال الأسبوع الجاري، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاع المدني وقف النار القصف الإسرائيلي غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟
يصل لقمة جديدة.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية التعاملات