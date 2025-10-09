إعصار يضرب جزرا يابانية جنوب طوكيو

طوكيو- (أ ب)

ضربت أمطار غزيرة ناتجة عن إعصار اليوم الخميس، سلسلة من الجزر اليابانية قبالة جنوب طوكيو ،وحثت الحكومة السكان على الانتباه للانهيارات الأرضية والفيضانات.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأنه جرى تسجيل هطول معدل قياسي من الأمطار في أجزاء من جزيرة إيزو الواقعة على بعد 280 كيلومترا (174 ميلا) جنوب العاصمة اليابانية.

واتخذ مئات الأشخاص ملجأ لهم في مراكز الإجلاء. وتوفي رجل بعدما جرفته الأمواج بينما كان يصطاد الأسماك في أويسو بإقليم كاناجوا في جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية.