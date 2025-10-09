تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟

وكالات

نص اتفاق غزة الذي نتج عن مفاوضات شرم الشيخ، اليوم الخميس، على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما نص الاتفاق، عن بدء تسليم المحتجزين خلال 72 ساعة دفعة واحدة وتسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين سيكون على دفعات، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى النقاط المتفق عليها خارج مدن القطاع.

ولا يزال هناك استكمال للتفاوض حول عدد من الأسماء للقيادات المطلوب الإفراج عنهم، إذ أن الاتفاق يتضمن إدخال 400 شاحنة على الأقل من المساعدات خلال الأيام الـ5 الأولى للاتفاق، بالإضافة إلى تولي منظمات الأمم المتحدة مهمة إدارة العمليات الإغاثية في غزة.

كما يتضمن الاتفاق فتح معبر رفح في الاتجاهين لدخول وخروج الأفراد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام، قائلا: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وقال ترامب، إنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين قريبًا جدًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، مؤكدا أن جميع الأطراف ستعامل بإنصاف.

ووصف ترامب توقيع الاتفاق أن "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية".

وقدم ترامب الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام.

وأعلنت حركة حماس عن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب علي قطاع غزة والتي استمرت عامين وخلفت آلاف الشهداء والمصابين، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا للغد.