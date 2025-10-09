إعلام عبري: حماس وافقت على شروط اتفاق وقف إطلاق النار والبيت الأبيض سيعلن ذلك قريبا
كتب : مصراوي
01:36 ص 09/10/2025
حماس وإسرائيل
وكالات
قالت "القناة 12" العبرية، فجر اليوم الخميس، إن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وذكرت القناة العبرية أن البيت الأبيض سيعلن ذلك قريبا.
وقالت "القناة 12" العبرية نقلا عن مصادر، إن الاتفاق سيوقع اليوم والبيان الأول سيصدر إما السبت أو الأحد.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاق في غزة يتضمن ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بعدم العودة للحرب طالما التزم الطرفان بشروطه، وفقا لروسيا اليوم.
حماس وإسرائيل الخلاف المحتمل بين حماس وإسرائيل حماس توافق على وقف إطلاق النار شروط وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار غزة