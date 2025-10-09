

وكالات

قالت "القناة 12" العبرية، فجر اليوم الخميس، إن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت القناة العبرية أن البيت الأبيض سيعلن ذلك قريبا.

وقالت "القناة 12" العبرية نقلا عن مصادر، إن الاتفاق سيوقع اليوم والبيان الأول سيصدر إما السبت أو الأحد.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاق في غزة يتضمن ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بعدم العودة للحرب طالما التزم الطرفان بشروطه، وفقا لروسيا اليوم.