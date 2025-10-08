للمشاركة في المفاوضات.. رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ

وكالات

يتوجه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى شرم الشيخ لإجراء محادثات سلام اليوم، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية.

وكتب المتحدث ماجد الأنصاري على منصة "إكس" أن مشاركة آل ثاني "تأتي في مرحلة حرجة من المحادثات، مؤكدةً إصرار الوسطاء على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضع حدًا للحرب الكارثية في قطاع غزة".

كما تأتي رحلة آل ثاني بعد أيام قليلة من اعتذار مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتصل بالزعيم القطري خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعتذر عن ضربة غير مسبوقة في سبتمبر استهدفت فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة.

وفي ذلك الوقت، كان آل ثاني متشائمًا بشأن فرص إحلال السلام، حيث صرّح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن نتنياهو "قتل أي أمل" في إخراج الأسرى الإسرائيليين من غزة.