- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة

مصراوي

قال خليل الحية، رئيس وفد حركة حماس المفاوض، إنهم جاءوا إلى مدينة شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة، حاملين هموم وآلام شعبهم، والضحايا الذين قدمهم من شهداء ودمار منازل، جراء حرب مجنونة استمرت عامين شنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد الحية، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وفد حماس يحمل معهم أهداف وطموحات شعبهم في الاستقرار والحرية، وإقامة الدولة، وتقرير المصير، مضيفًا أنهم يقدرون الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الشقيقة والعربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وكذلك جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعي لوقف الحرب وإنهائها نهائياً.

وأشار إلى أن الوفد جاء بهدف مباشر لإنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بالكامل، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وأموات مقابل الأسرى الفلسطينيين، وفق خطة ترامب.

وأعرب الحية عن أسفه لاستمرار القتل والقصف والدمار وقطع المساعدات، خاصة في شمال القطاع، رغم إعلانهم استعدادهم وموافقتهم على رؤية ترامب لإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى.

واختتم الحية قائلاً إنهم مستعدون بكل مسؤولية وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، والانصراف إلى إجراءات وضمانات من الدول الراعية، ومنها ترامب، لضمان وقف الحرب وعدم عودتها، مؤكداً موقفهم الإيجابي والمسؤول.