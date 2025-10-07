تعيين رئيس وزراء جديد في مدغشقر لتهدئة احتجاجات الشباب

أنتاناناريفو- (د ب أ)

عين رئيس مدغشقر أندري راجولينا رئيسا جديدا للوزراء من الدائرة الداخلية للحكومة السابقة، في محاولة لتهدئة احتجاجات الشباب العنيفة.

وقال راجولينا في بيان متلفز اليوم الثلاثاء إنه تم تكليف الجنرال روبين فورتونات زافيسامبو بتشكيل حكومة جديدة لاستعادة الثقة في الحكومة.

وكان الرئيس قد عزل الحكومة الأسبوع الماضي لتهدئة الاحتجاجات.

ويشار إلى أن تعيين زافيسامبو يعد بالكاد دلالة على التغير السياسي، حيث أن الجنرال خدم سابقا كرئيس للأركان في حكومة رئيس الوزراء المعزول مؤخرا كريستيان نتساي، مما يجعله جزءا من الدائرة الداخلية للإدارة السابقة.

وأكد راجولينا في خطابه أن استعادة النظام العام من الأولويات القصوى للحكومة.

ويشار إلى أنه منذ نحو أسبوعين، يتظاهر عشرات الآلاف من الشباب من جيل زد في مدغشقر ضد انقطاع الكهرباء والمياه والقصور في نظام التعليم وارتفاع معدل البطالة وانتشار الفقر.

ويذكر أنه منذ تولى الرئيس راجولينا مقاليد السلطة عام 2019، ارتفعت وتيرة الفقر وتضاءلت فرص الحصول على الكهرباء والمياه. وعلى الرغم من مقاطعة المعارضة وقمع الاحتجاجات، تم إعادة انتخاب راجولينا عام 2023.