فيديو-صور| نصب تذكارية ومراسم في إسرائيل لإحياء الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر

كتب : سهر عبد الرحيم

12:35 م 07/10/2025
تُقام، اليوم الثلاثاء، فعاليات تذكارية في جنوب إسرائيل، في المواقع القريبة من حدود غزة حيث نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومها في 7 أكتوبر قبل عامين.

وخلال هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي أطلقت عليه حماس اسم "طوفان الأقصى"، قُتل ما يقرب من 400 شخص كانوا يحضرون مهرجان نوفا للموسيقى، كما أسرت المقاومة الفلسطينية العشرات من موقع المهرجان في منطقة ريم الحدودية.

أظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي نصب صفوف من اللافتات تحمل أسماء وصور قتلى الهجوم في الموقع، بالإضافة إلى الزهور وغيرها من التذكارات.

وتعتزم عائلات القتلى إقامة خيمة احتفالية مؤقتة في الموقع، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

كما تقيم كيبوتس كفار عزة مراسم تذكارية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وفي شمال تل أبيب، أقام السكان نصبًا تذكارية مؤقتة للأسرى، ووضعوا الشموع والشرائط الصفراء بجوار صور أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقالت هيلدا ويستال، وهي من سكان المنطقة، لرويترز يوم الاثنين: "لا أصدق أن الأسرى قد مرّ عامان تقريبًا، عامان لم يعودوا إلى منازلهم". وأضافت: "آمل حقًا أن يبذل جميع القادة جهدًا وأن تنتهي هذه الحرب. وأعتقد أن هذا هو الأفضل لجميع المدنيين".

وفي 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وأسرت حركة حماس وفصائل مقاومة آخرى أكثر من 250 أسيرٍ. ولا يزال محتجزًا في قطاع غزة 48 أسيرًا، 20 منهم على قيد الحياة.

نصب تذكارية إسرائيل ذكري هجوم 7 أكتوبر

