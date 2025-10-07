ميرتس يحذر من تصاعد معاداة السامية في ألمانيا

برلين- (د ب أ)

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من تصاعد معاداة السامية في ألمانيا، وذلك مع إحياء الذكرى الثانية للهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، داعيا المواطنين إلى إظهار التضامن مع الجاليات اليهودية.

وقال ميرتس في رسالة مصورة من المقرر نشرها اليوم الثلاثاء: "منذ السابع من أكتوبر 2023 شهدنا موجة جديدة من معاداة السامية في ألمانيا، بأشكالها القديمة والجديدة، على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجامعات وفي شوارعنا، أصبحت أعلى صوتاً وأكثر وقاحة وعنفا".

ودعا المستشار الألماني جميع الألمان إلى التواصل مع المواطنين اليهود وجالياتهم، قائلا: "دعونا نظهر لهم أننا نقف إلى جانبهم، وأننا سنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن يعيش اليهود في ألمانيا دون خوف وبثقة".

ووصف ميرتس هجوم حماس قبل عامين بأنه "يوم أسود" في التاريخ اليهودي، قائلا إنه ترك جرحا عميقا، مشيرا إلى أن الهجوم الذي شنته حماس ومسلحون آخرون أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 نقلوا إلى غزة.

وأضاف ميرتس أن "الرهائن يعانون معاناة لا يمكن تصورها، منذ عامين طويلين الآن"، موضحا أنه التقى أقارب بعض الرهائن في المستشارية قبل أيام قليلة. وتابع: "نشاركهم آلامهم ونؤكد مطلبنا: يجب الإفراج عن جميع الرهائن فورا. ونعلق آمالا كبيرة على عملية السلام."