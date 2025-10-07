وكالات

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون، والذي يتضمن أحكاما تتعلق بالرعاية الصحية، بأغلبية 50 صوتا مقابل 45.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لاستعادة التمويل الحكومي وإنهاء الإغلاق المستمر وفقا لقناة "إي بي سي".

وكان من المفترض أن يؤدي التصويت، لو نجح، إلى بدء النظر في مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، بما في ذلك تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية.

وصوت أقل من 60 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، مما حال دون تجاوزه عقبة إجرائية. في اليوم نفسه، سينظر أعضاء مجلس الشيوخ في مشروع قانون جمهوري مماثل من شأنه إعادة فتح الوكالات الفيدرالية مؤقتا.

وأوضح البيت الأبيض سابقا بأن الرئيس دونالد ترامب "واثق من الموقف الجمهوري"، على الرغم من المخاوف بشأن العواقب السياسية المحتملة إذا طالت الأزمة .

وهدد ترامب بتسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة، بدلا من منحهم إجازات مؤقتة كما في كل إغلاق حكومي سابق على مر السنين.

ويتمسك الجمهوريون بمواقفهم، حيث طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس عدم الحضور إلى الكونجرس حتى يرضخ الديمقراطيون، في المقابل، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين يعرقلون أي أمل في المفاوضات، وفقا لروسيا اليوم.