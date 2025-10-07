الداخلية السورية: قسد تسعى لفتح ممرات لتهريب الأسلحة والممنوعات



وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، إن قوات سوريا الديمقراطية -قسد - تسعى باستمرار لفتح ممرات لتهريب الأسلحة والممنوعات.

وأشار نور الدين البابا في تصريحات له، أن الرئيس السوري أحمد الشرع قدم فرصة تاريخية لقسد عبر اتفاق مارس.

وأكد أن الحكومة السورية ملتزمة باتفاق مارس وتسعى دائما لحقن الدماء، لكن سيطرة التيار الانعزالي في قسد هو ما يمنع نجاح الاتفاق حتى الآن.

أكد على أن قوات الجيش ملتزمة بحماية المدنيين وردت بحزم على مصادر نيران قسد في حلب، مشيرا إلى أن قوات قسد تحرض أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود على قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وكشف المتحدث باسم الداخلية السورية، أن نحو 25 إصابة معظمهم من المدنيين وصلت لمشافي مدينة حلب نتيجة قصف قسد للأحياء السكنية، مشددا على أنه لا تزال هناك فرصة لتنفيذ اتفاق مارس بين قسد والحكومة السورية.

وقالت وزارة الدفاع السورية يوم الإثنين، إن الجيش أعاد الانتشار على طول عدة جبهات لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق البلاد، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الجانبين.

وأكد البيان أن هذه الخطوة ليست تمهيدا لعمل عسكري، وإنما تهدف إلى منع الهجمات المتكررة ومحاولات الجماعة التي يقودها الأكراد للسيطرة على أراض، وفقا للغد.