

وكالات

هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيد ميلاده، مؤكدا أن روسيا تقود بناء عالم جديد متعدد الأقطاب، والصداقة بين بيونج يانج وموسكو ستبقى أبدية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري قوله:"رفيقي العزيز، فلاديمير بوتين، أبعث إليك بأصدق وأحر التهاني بمناسبة عيد ميلادك".

وأضاف: "بفضل قيادتك الحكيمة وتفانيك الوطني، تظهر روسيا اليوم كقوة عالمية ذات نظام سياسي قوي وسلطة دولة راسخة، كدولة جبارة تقود بناء عالم جديد متعدد الأقطاب".

وأكد أن "النجاحات الباهرة في تحقيق المهمة المقدسة المتمثلة في حماية كرامة البلاد ومصالحها الأساسية بشكل موثوق، وبناء روسيا قوية ومزدهرة، تتحقق بفضل القيادة المتميزة والممارسة الراسخة.. ستظل بيونج يانج وموسكو معا دائما، وستبقى صداقتنا أبدية".

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ثقته بأن علاقات التحالف بين البلدين ستواصل تقديم مساهمة كبيرة في بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.

كما أكد للزعيم الروسي أن بيونج يانج ستواصل دعمها الكامل لنضال الشعب الروسي دفاعا عن سيادته وسلامة أراضيه.

ويحتفل الرئيس فلاديمير بوتين بعيد ميلاده الـ 72، في 7 أكتوبر، ويعتزم عقد اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، في اليوم ذاته، وفقا لروسيا اليوم.