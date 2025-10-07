ترامب: مستعد للتعاون مع الديمقراطيين بشرط استئناف عمل الحكومة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للعمل مع ممثلي الحزب الديمقراطي حول كافة الخلافات مع الجمهوريين، لكن يجب عليهم أولا السماح للحكومة باستئناف عملها.

كتب ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال": "يسعدني العمل مع الديمقراطيين حول سياستهم الفاشلة في الرعاية الصحية وقضايا أخرى، لكن يجب عليهم أولا السماح لحكومتنا باستئناف العمل. في الواقع، ينبغي عليهم إعادة فتح حكومتنا هذه الليلة".

أضاف: "لقد أغلق الديمقراطيون حكومة الولايات المتحدة في خضمّ واحد من أنجح الاقتصادات التي شهدتها بلادنا على الإطلاق، بما في ذلك سوق أسهم قياسي، وقد أثر هذا للأسف على العديد من البرامج والخدمات وعناصر أخرى من المجتمع يعتمد عليها الأمريكيون وما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك".

من جهته، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن حزبه لم يكن على اتصال مع البيت الأبيض لإنهاء الإغلاق الحكومي، على عكس ما ادعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف جيفريز: "البيت الأبيض في حالة صمت تام منذ اجتماع المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي، ولم أسمع أنا ولا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أي كلمة من الإدارة."

وفي الأول من أكتوبر الجاري، بدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة دون أن يتمكن الكونجرس من الموافقة على الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل الحكومة.

يشير "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة إلى توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي تمول مباشرة من قبل الكونجرس بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر عادة.

وأعلن ترامب سابقا، أنه قد يستخدم فترة توقف عمل الحكومة لإجراء تخفيضات كبيرة في الموظفين والمدفوعات.

ووفقا له، فإن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في الموافقة على الميزانية، ويستخدم البيت الأبيض الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تروق للجمهوريين، وفقا لروسيا اليوم.