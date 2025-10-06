فاز الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية منذ تأسيسها.

في سابقة غير مسبوقة بتاريخ منظمة اليونسكو، حقق الدكتور العناني فوزًا كاسحًا بمنصب المدير العام، بعدما حصل على 55 صوتًا من أصل 57 صوتًا في التصويت الذي أجراه المجلس التنفيذي للمنظمة، الجهة المسؤولة عن اختيار المدير العام.

أما منافسه الكونغولي فيرمان ماتاكو، فلم يحصد سوى صوتين فقط، ما يعكس حجم التأييد الدولي الواسع الذي حظي به العناني، وبهذا الفوز، يصبح العناني أول عربي يتولى قيادة منظمة اليونسكو، إحدى أهم الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

وفي السطور التالية نذكر أبرز المعلومات عن الدكتور خالد العناني المدير العام لليونسكو، استنادًا على المعلومات المنشورة عبر موقعه الرسمي على شبكة المعلومات:

على مدار مسيرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، استطاع الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، أن يترك بصمة واضحة في كل المناصب التي شغلها، سواء خلال ولايته الناجحة كوزير للسياحة والآثار، أو في مسيرته الأكاديمية أستاذًا لعلم المصريات، أو أثناء إشرافه على المتحف المصري في القاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية، أحد أبرز المشروعات التي حظيت بدعم ورعاية منظمة اليونسكو.

بدأ العناني الذي ولد في محافظة الجيزة عام 1971، رحلته العلمية بالحصول على بكالوريوس الإرشاد السياحي، وهي الدراسة التي غذّت شغفه بالثقافات المختلفة ورسّخت اهتمامه بالحضارة المصرية القديمة، ما دفعه لاحقًا إلى اختيار التدريس الأكاديمي في علم المصريات والانضمام إلى هيئة التدريس بجامعة حلوان.

ولمواصلة طموحه العلمي، انتقل إلى فرنسا حيث حصل بامتياز على دبلوم الدراسات المتقدمة (DEA) ثم درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول-ڤاليري مونبلييه 3 (Paul-Valéry Montpellier 3).

وفي عام 2016، تولى منصب وزير الآثار، مظهرًا قدرة كبيرة على الجمع بين الدقة الأكاديمية والنهج العملي في إدارة الملفات الثقافية، وبعد ثلاث سنوات، وتحديدًا في 2019، أُضيفت وزارة السياحة إلى مهامه، ليقود عملية دمج الوزارتين للمرة الأولى منذ عام 1966، محققًا تآزرًا غير مسبوق في سياسات حماية التراث وتنمية السياحة.

وخلال فترة ولايته الوزارية، أشرف العناني على افتتاح أكثر من 50 مشروعًا لترميم المواقع الأثرية والمباني التاريخية والدينية، إلى جانب إطلاق فعاليات عالمية ساهمت في الترويج للحضارة المصرية مثل احتفالية "طريق الكباش" في الأقصر وموكب المومياوات الملكية الذي خطف أنظار العالم في شوارع القاهرة.

وتقديرًا لإسهاماته في مجالي الثقافة والتراث، حصل العناني على وسام الفنون والآداب برتبة فارس من فرنسا عام 2015، ووسام الاستحقاق من جمهورية بولندا عام 2020، كما منحه إمبراطور اليابان وسام الشمس المشرقة عام 2021.

واليوم وبالتزامن مع ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، فاز الدكتور العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب.