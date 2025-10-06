"استعدادات متزايدة".. إسرائيل ترفع حالة التأهب في صفوف الجيش

ترجمة- عبدالله محمود:

وجه رئيس الأركان إيال زامير، برفع حالة التأهب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوياتها خلال الأعياد اليهودية.

ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت الإسرائيلي، أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها خلال عطلة عيد العرش (سوكوت)، وفي الوقت الذي تُحيي فيه إسرائيل الذكرى الثانية لواقعة 7 أكتوبر.

وأكد جيش الاحتلال أنه "لا يوجد تغيير في تقييم التهديدات متعددة الجبهات"، وصفًا هذه الخطوة بأنها جزء من الاستعدادات المتزايدة لفترة الأعياد.

وفي سياق منفصل، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية عقب ظهر اليوم، منطقة هورا الواقعة بين بلدتي ديرميماس وكفركلا في جنوب لبنان بقنبلة حارقة، وأسفرت عن اندلاع حريق في المنطقة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ولقي شخصان حتفهما وجرح شخص آخر في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين لسيّارةٍ على طريق زبدين – النبطية في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.