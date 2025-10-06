المستشار الألماني لرئيس إسرائيل: نأمل وقف إطلاق النار في غزة سريعاً

رويترز

كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

وقال كورنيليوس، خلال تصريحات لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني تحدث هاتفيا مع هرتسوج، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة سريعًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر المتحدث أن المحادثات في مصر يجب أن تفضي الآن إلى اتفاق سريع، وأن ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء سلاحها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس اليوم 6 أكتوبر 2025 لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح ترامب، أملاً في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم السبت، إن هذا يأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة،.

وجاءت هذه المشاورات في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة.

وكانت حماس، أعلنت مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين.

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".