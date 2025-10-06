مجلس الوزراء اللبناني يبحث تقرير الجيش حول حصر السلاح



بيروت- (د ب أ)

عقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين، جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، لبحث جدول أعمال من 10 بنود أبرزها عرض قيادة الجيش اللبناني للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية.

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، عرض قيادة الجيش اللبناني للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2025.

وعرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمرتبطة بالتجمع في منطقة الورشة بتاريخ 25 سبتمبر 2025.

كما يتضمن طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية "الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات" التابعة لـ"حزب الله" وسحب العلم والخبر منها، على خلفية تنظيمها فعالية الروشة في25 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بسبب مخالفات لنظامها الداخلي والقيودات التي ارتبطت بها عند طلبها العلم والخبر، إضافة إلى تعديات على الأملاك العامة واستعمالها لغير الغاية المخصصة لها وتنظيم فعاليات من دون ترخيص مسبق.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء دعت الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات المثقفين والإعلاميين والجمعيات الفنية والإعلامية والثقافية والإبداعية وكل المدافعين عن قدسية الكلمة وحرية التعبير، إلى المشاركة في الفعالية التضامنيّة مع الجمعية "رسالات تمثّلني"، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.