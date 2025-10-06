إيران تعرب عن دعمها أي مبادرة تنهي القتل في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إن إيران تدعم أي مبادرة لوقف القتل في غزة.

لكن بقائي حذر من أن الخطة تحمل أبعادًا خطيرة، وأنها قد تواجه عرقلة من إسرائيل، مؤكدًا أن أي قرار بشأنها يعود للفلسطينيين.

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي المكونة من 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

ولكن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه قد يكون هناك بعض التعديلات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات جارية لإعادة الأسرى من داخل القطاع قريبًا.