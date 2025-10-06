

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب إيران مجددا في حال عادت الجمهورية الإسلامية إلى تطوير برنامجها النووي.

قال ترامب في معرض حديثه عن ضرب المواقع النووية في إيران، أثناء الاحتفالات بالذكرى الـ 250 لتأسيس القوات البحرية الأمريكية، التي أقيمت بولاية فرجينيا: "أطلقنا 30 صاروخا من نوع "توماهوك" بعد أن أصابت طائرات "بي 2" كل هدف"، مضيفا أن صواريخ "توماهوك" أصابت أهدافها أيضا.

وتابع: "إن إيران لم تكن سعيدة بذلك، وهم كانوا سيمتلكون سلاحا نوويا بعد شهر والآن عليهم العودة إلى البداية من جديد، لكنني آمل بأنهم لن يستأنفوا ذلك، لأننا سنتعامل معهم بنفس الطريقة".

وأضاف: "سنتعامل مع ذلك ولن ننتظر طويلا"، مشيرا إلى أن هذا كان يجب تحقيقه منذ فترة طويلة قبل وصولي إلى منصب الرئاسة".

وتحدث ترامب عن استقباله طياري طائرات "بي 2" في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وأنهم أبلغوه بأنه تم تدريبهم على تنفيذ مثل هذه المهمة منذ 22 سنة.

وقال: "في غضون 22 سنة تم تدريبهم على تدمير القدرات النووية لإيران، لكن قاموا بذلك بعد وصولي فقط، بحسب قولهم".

يذكر أن القاذفات الأمريكية وجهت ضربة إلى مواقع نووية إيرانية، بما فيها موقع "فوردو"، في يونيو الماضي، أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران التي استمرت 12 يوما واستهدفت المواقع النووية والقدرات الصاروخية الإيرانية، وفقا لروسيا اليوم.