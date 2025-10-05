مئات الآلاف يتظاهرون في تركيا دعما للفلسطينيين.. فيديو

(أ ب)

خرج مئات الآلاف في عدد من المدن التركية، اليوم الأحد، في مسيرات دعما للفلسطينيين والأسطول مساعدات حاول الوصول إلى غزة.

وفي أكبر مظاهرة شهدتها إسطنبول، أظهرت لقطات مصورة حشودا تسير من موقع مسجد آيا صوفيا الشهير باتجاه ضفاف منطقة خليج القرن الذهبي، حيث استقبلتهم عشرات القوارب المزينة بالأعلام التركية والفلسطينية.

العالم ينتفض من أجل الصمود!



ودعا المشاركون في المسيرة إلى تضامن المسلمين مع الفلسطينيين عقب صلاة الظهر أمام الكاتدرائية البيزنطية السابقة التي تحولت إلى مسجد.

وجاءت هذه المسيرات ضمن مسيرات أخرى نُظمت، اليوم الأحد، في مدن أوروبية، بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر2023، وهو الهجوم الذي أشعل حرب غزة.

ورفع المتظاهرون، في العاصمة التركية أنقرة، الأعلام واللافتات التي تدين ما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي الوقت ذاته، عبر المشاركون في المسيرات في مدينة إزمير الساحلية غربي البلاد عن دعمهم لأسطول "الصمود العالمي"، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي أثناء محاولته كسر الحصار البحري المفروض على غزة.

وفي بحيرة وان الواقعة شرقي تركيا، انطلقت قوارب صيد وزوارق وغطاسون رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات، وسط هتافات وتشجيع الآلاف الذين احتشدوا على ضفاف البحيرة.