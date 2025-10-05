سلوفاكيا: لا نريد هزيمة روسيا بل تجنب حرب كبرى في أوروبا

(د ب أ)

جدد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، انتقاداته لنهج الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، مؤكدا أنه لا يرغب في رؤية موسكو مهزومة، بل يسعى إلى منع اندلاع حرب واسعة جديدة في أوروبا.

وقال فيكو، خلال مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الأحد على القناة العامة "إس تي في آر"، إن الحرب في أوكرانيا "ليست حربنا".

وأُجريت المقابلة بمناسبة إحياء ذكرى معركة ممر دوكلا عام 1944، التي شكلت بداية تحرير سلوفاكيا من الحكم النازي على يد الجيش الأحمر السوفييتي، إذ تعد هذه المعركة الأكبر والأكثر دموية على الأراضي السلوفاكية إبان الحرب العالمية الثانية، حيث تكبد الجيش السوفييتي خلالها خسائر هي الأكثر فداحة.

وانتقد فيكو إزالة المزيد من النصب التذكارية للجنود السوفييت الذين سقطوا في الحرب، معتبرا أن ذلك يتجاهل دورهم في تحرير سلوفاكيا.

كما أعرب عن قلقه من "مدى التسرع في الحديث عن الحرب أكثر من السلام في أيامنا هذه".

وأشار إلى أن نقاشات القمم الأوروبية تدور حول "كيفية هزيمة روسيا"، وهو نهج وصفه بالخطير. وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يدركون حقا معنى الحرب ربما ينبغي تذكير الرأي العام بحجم المعاناة المروعة التي تسببت بها آنذاك".

وتعهد فيكو بألا تنجر سلوفاكيا إلى أي "مغامرة حربية" ما دام هو في منصب رئيس الوزراء.