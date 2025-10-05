كييف تتهم الصين بتزويد روسيا بمعلومات استخباراتية بشأن أهداف أوكرانية

وكالات

اتهمت أوكرانيا الصين بأنها تقدم معلومات استخباراتية لروسيا لتمكين موسكو من إطلاق ضربات صاروخية داخل أوكرانيا بشكل أفضل.

وقال أوليه ألكسندروف، المسؤول في وكالة الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، أمس السبت لوكالة أنباء "أوكرينفورم" الرسمية، إن الصين كانت تنقل معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية عن أهداف، بما في ذلك تلك التي تستفيد من الاستثمار الأجنبي.

وأضاف ألكسندروف: "هناك أدلة على مستوى عال من التعاون بين روسيا والصين في إجراء استطلاع عبر الأقمار الصناعية لأراضي أوكرانيا من أجل تحديد واستكشاف الأهداف الاستراتيجية بشكل أكبر للاستهداف"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع المسؤول الأوكراني: "وكما رأينا في الأشهر الأخيرة، فإن هذه المواقع قد تكون مملوكة لمستثمرين أجانب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في أبريل الماضي، إن الصين تُزوّد روسيا بالأسلحة والبارود، مضيفًا أن كييف لديها معلومات استخباراتية تُفيد بأن بكين تُنتج أسلحة على الأراضي الروسية.