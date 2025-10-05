روما تشتعل في اليوم الرابع من احتجاجات دعم غزة |صور

وكالات

شهدت العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، مظاهرات حاشدة لليوم الرابع على التوالي، دعمًا للفلسطينيين واحتجاجًا على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة واحتجاز نشطائه، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة واعتقال عدد من المحتجين.

وسار عشرات الآلاف في شوارع وسط روما، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "فلسطين حرة"، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل، في مسيرة قال المنظمون إنها جمعت أكثر من مليون شخص، فيما قدّرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 250 ألفًا.

ووفقًا لـ"رويترز"، فإنه بالرغم من الطابع السلمي الذي اتسمت به المسيرة في معظم مراحلها، والتي شارك فيها طلاب وأطفال وكبار سن، شهدت نهايتها توترًا بعد أن انفصل نحو 200 شخص واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب بالقرب من كنيسة القديسة مريم الكبرى، بحسب الشرطة.

وردّت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، بينما أضرم المتظاهرون النار في سيارتين وعدد من صناديق القمامة، وألقوا مفرقعات نارية باتجاه الضباط. وأسفرت المواجهات عن اعتقال 12 شخصًا وتسجيل أسماء 262 آخرين.

ومنذ أن بدأت إسرائيل في منع الأسطول مساء الأربعاء الماضي، اندلعت موجة من الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية، إلا أن المظاهرات في إيطاليا تميزت باستمرارها يوميًا في عدة مدن.

وكانت النقابات العمالية الإيطالية قد دعت الجمعة إلى إضراب عام تضامنًا مع "أسطول المساعدات"، وشهدت البلاد تظاهرات واسعة شارك فيها أكثر من مليوني شخص، وفقًا للمنظمين، بينما قدرت وزارة الداخلية العدد بنحو 400 ألف.

وفي المقابل، انتقدت الحكومة اليمينية الإيطالية هذه الاحتجاجات، ووجهت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اللوم إلى المتظاهرين بعد أن كُتبت عبارات مسيئة على تمثال البابا الراحل يوحنا بولس الثاني أمام محطة القطار الرئيسية في روما، حيث كانت مجموعات مؤيدة للفلسطينيين تنظم وقفة احتجاجية.