حكومة اليمن تتهم الحوثيين باستخدام مواقع أثرية في تخزين الأسلحة

صنعاء - (د ب أ)

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في اليمن، معمر الإرياني، جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، باستخدام مواقع أثرية في تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

‏وقال الإرياني في بيان إنه "بحث مع نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إرنستو أتونو، التعاون القائم وجهود صون التراث الثقافي اليمني المادي واللامادي، وتعزيز الشراكة في مجالات الثقافة وحماية المواقع الأثرية".

وأدان الإرياني بشدة "جريمة اختطاف أربعة من موظفي منظمة اليونسكو من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران خلال الأعوام 2021 و2023 و2024"، مؤكداً التضامن الكامل مع أهالي المختطفين واليونسكو.

ودعا الإرياني المنظمة إلى تصعيد هذه القضية على المستويات الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، من واقع التجربة الطويلة للحكومة اليمنية في التعامل مع المليشيا خلال العقد الماضي.

وشدد على أن التزام الصمت إزاء مثل هذه الجرائم لا يحمي الضحايا، بل يعرضهم لمزيد من الخطر، مستشهداً بحادثة مقتل أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي داخل معتقلات الحوثيين.

وأعرب عن قلقه "من استخدام مليشيا الحوثي بعض المواقع الأثرية لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، ما يجعلها عرضة للهجمات والتدمير".

واتهم الإرياني جماعة الحوثي بأنها "لا تقيم وزناً للتراث الثقافي، ولا تبدي أي التزام تجاه المعايير الدولية لحمايته، في حين يمثل التراث اليمني جزءاً أصيلاً من الموروث الإنساني العالمي"، مشددًا على أن كشف الممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي هو السبيل الأضمن للحفاظ على سلامة المختطفين، وفضح الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين والموظفين الأمميين، حسب البيان.

واعتبر أن قضية الموظفين المختطفين لا تخص المنظمة فحسب، بل تمس اليمن بشكل مباشر، كون الضحايا يمنيين في المقام الأول، داعياً إلى تكامل الجهود من أجل الإفراج عنهم ومحاسبة الجناة.