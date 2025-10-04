سرايا القدس تعلن استهداف تمركز لجنود الاحتلال بالشجاعية

وكالات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في منشور عبر قناة "تليجرام" السبت، إنها قصفت صباح اليوم، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تمركز لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي أعلى تلة المنطار شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي المقابل، شنّت الطائرات الإسرائيلية الحربية، اليوم، 5 غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة بمدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، إن "طائرات مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين".







