

موسكو- (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العشرات أصيبوا في هجوم "وحشي" شنته طائرة روسية بدون طيار اليوم السبت على محطة للسكك الحديدية الأوكرانية، بينما صعدت موسكو ضرباتها على شبكات السكك الحديدية والكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء الرابع منذ غزوها الشامل.

وقال زيلينسكي إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم على شوستكا وهي مدينة تقع شمال شرق كييف على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود الروسية.

وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس "جميع خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في موقع الحادث. وبدأت بتقديم مساعدة. جميع المعلومات بشأن المصابين قيد الإعداد".

وأعلن الحاكم المحلي، أوليه هريهوروف عن اصطدام قطار كان متجها إلى كييف. ونشر زيلينسكي والحاكم ما قالا إنها صور من مكان الحادث تظهر عربة ركاب تحترق.

وفي مكان آخر، قصفت طائرات بدون طيار وصواريخ روسية شبكة الكهرباء في أوكرانيا، الليلة الماضية، طبقا لما أعلنته شركة طاقة أوكرانية، بعد يوم مما وصفه مسؤولون بأكبر هجوم على منشآت الغاز الطبيعي الأوكرانية منذ الغزو الروسي الشامل قبل أكبر من ثلاث سنوات ونصف.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد ذكر أمس الجمعة أن روسيا هاجمت منشآت الطاقة الأوكرانية في العديد من المناطق بالمسيرات والصواريخ.

ووقعت الهجمات الرئيسية في منطقة بولتافا بوسط البلاد وخاركيف إلى الشرق.