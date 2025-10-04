إعلان

رئيسة المفوضية الأوروبية: استعداد حماس للإفراج عن الأسرى مشجع

القاهر- (د ب أ)

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استعداد حماس للإفراج عن الأسرى بالمشجع.وكتبت رئيسة المفوضية على منصة إكس تقول:"سوف ندعم كل الجهود الرامية لدفع حل الدولتين قدما إلى الأمام".وأضافت "استعداد حماس لإطلاق سراح الأسرى أمر مشجع".

وتابعت"علينا أن نغتنم الفرصة - فالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أصبح في متناول اليد. وستدعم أوروبا جميع الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وتعزيز حل الدولتين".

ومساء أمس الجمعة، قالت حماس، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، عقب رد حماس "يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!".

من جانبه،قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

