مجلس الأمن يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

كتب : مصراوي

10:22 م 31/10/2025

مجلس الأمن الدولي

وكالات

صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وخلال جلسة التصويت، أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تعتزم التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف للنزاع في الصحراء الغربية.

وشدد مندوب الولايات المتحدة، على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمثل الحل الوحيد الجاد والواقعي لتحقيق تسوية دائمة وعادلة.

وأضاف المندوب الأمريكي أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية استنادًا إلى المقترح المغربي.

مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية المقترح المغربي

