وزير النقل الأمريكي يرد على كيم كارداشيان: لقد ذهبنا إلى القمر 6 مرات

(د ب أ)

هاجم وزير النقل الأمريكي شون دافي القائم بأعمال مدير وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، ما زعمته نجمة التلفزيون ورائدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان في برنامجها بأن الهبوط على سطح القمر عام 1969 كان مزيفًا.

وكتب دافي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل ... 6 مرات".

تصريحات دافي جاءت ردا على مقطع لكاردايشان من الحلقة الأخيرة من برنامجها "ذا كارداشيانز"، الذي أذيع أمس الخميس.

وقالت كارداشيان عن مهمة أبولو 11 التي ضمت طاقما مكونا من نيل أرمسترونج ومايكل كولينز وباز ألدرين: "أعتقد أنه كان مزيفًا".

وأضافت: "لقد رأيت بعض مقاطع الفيديو لباز ألدرين يتحدث عن كيف أن هذا لم يحدث"، وتابعت : "يقول ذلك طوال الوقت الآن، في المقابلات. ربما علينا العثور على باز ألدرين".

ولم ينكر ألدرين، الذي كان ثاني شخص يمشي على سطح القمر بعد أرمسترونج، الهبوط على القمر أبدًا.

وقد تم دحض نظريات المؤامرة التي تشير إلى تزوير الهبوط على القمر منذ وقت طويل.

وفي منشور له مساء الخميس، أشار دافي إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال البشر مرة أخرى إلى القمر كجزء من برنامجها أرتميس .

وكتب في المنشور: "لقد فزنا في سباق الفضاء الماضي وسنفوز في هذا أيضًا".

وهبطت الولايات المتحدة برواد فضاء على القمر ست مرات بين عامي 1969 و1972، حيث مشي ما إجمالية 12 رجلاً على سطح القمر.