الصين تطلق طاقم رواد الفضاء الجدد إلى محطتها الفضائية تيانجونج

(د ب أ)

أرسلت الصين 3 رواد فضاء جدد إلى الفضاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

انطلقت مركبة الفضاء شنتشو 21 (السفينة الإلهية) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي.

ومن المقرر أن يتوجه رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الصينية تيانجونج(القصر السماوي) ويبقوا هناك لمدة 6 أشهر تقريبًا.

ويتولى قيادة هذه البعثة تشانج لو، الذي ذهب إلى الفضاء آخر مرة على متن المركبة الفضائية شنتشو 15 قبل عامين، ويرافقه وو فيي وتشانج هونجتشانج، وكلاهما يقوم برحلته الأولى إلى الفضاء.

ويعتزم الطاقم الجديد، بعد الالتحام، الذي من المتوقع أن يحدث بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من عملية الإطلاق، تسلم المحطة من الطاقم الحالي في بعثة شنتشو 20، الذي من المتوقع أن يعود لاحقًا إلى الأرض.

وخلال إقامتهم، سيقوم رواد الفضاء الجدد بصيانة محطة الفضاء وإجراء التجارب العلمية وتنفيذ أنشطة خارج المركبة الفضائية.

وتشمل الفحوصات المخطط لها مجالات مثل علوم الأحياء والطب وبحوث المواد.

وتعد هذه المهمة جزءًا من الخطط الفضائية طويلة المدى للصين، والتي تشمل أيضًا هبوطًا مأهولاً على القمر بحلول عام 2030.