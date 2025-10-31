حزب الله: أمريكا لم تقدم شيئا للبنان ولم تتخذ موقف من انتهاكات إسرائيل

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن أمريكا لم تقدم شيئا للبنان ولم يكن لها موقف من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي اللبنانية.

وأشار أمين عام حزب الله اللبناني، إلى أن أمريكا تبرر دائماً الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولم يكن لها موقف تجاه 5 آلاف خرق عدواني.

وثمن قاسم موقف رئيس الجمهورية اللبنانية بدعوة الجيش للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، داعيًا الحكومة إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي للعدو.

وأضاف: "مرجعيتنا السياسية هي اتفاق الطائف الذي يشدد على مبدأ السيادة وطرد العدو، ودفاع الجيش اللبناني عن أرضه ومواطنيه بات تهمة ووصمة".

وتابع أمين عام حزب الله اللبناني: "لسنا من دعاة الاستسلام والانهزام ولن يتغير موقفنا من المقاومة والصمود، لافتًا إلى أن "مسار السيادة يحمي لبنان والحكومة هي المسؤول الأول عن الحفاظ عن السيادة".

وأكد أمين عام حزب الله اللبناني، أن هدف المقاومة هو تحرير الوطن أما هدف العدو فهو الاحتلال والكل في لبنان مسؤول.