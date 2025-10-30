إعلان

إدارة ترامب تخفض طلبات اللجوء بشدة ومنح الأولوية للبيض

كتب : مصراوي

11:00 م 30/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(أ ب)

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لعدد أقل من اللاجئين بدخول البلاد ومنح الأولوية للبيض من الجنوب أفريقيين، حسبما أظهر إخطار متاح على السجل الاتحادي الأمريكي نشر اليوم الخميس.

وتدعو الخطط إلى قبول 7500 طلب لجوء بحد أقصى للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد على أساس العرق أو الدين والأفكار السياسية، بانخفاض من 125 ألف، على أن يكون غالبية مقدمي الطلبات من البيض من الجنوب أفريقيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا للإخطار، تم تبرير تفضيل الأفريقان-أحفاد المستوطنين الهولنديين –على أساس أنهم يتعرضون للتمييز العنصري، واشتكى ترامب من قبل من هذا التمييز المزعوم.

