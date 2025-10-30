إعلان

تفاعل واسع بعد ظهور بن سلمان في جلسة الشرع بالسعودية (فيديو)

كتب : مصراوي

01:18 م 30/10/2025

الأمير محمد بن سلمان وأحمد الشرع

وكالات

أثار حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لجلسة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحليلات وتكهنات بوجود رسائل خلف كواليس هذا الحضور.

وأثارت جلسة أحمد الشرع تفاعلا واسعا بحد ذاتها بعد التصريحات التي أدلى بها حول كون المملكة العربية السعودية "هي المفتاح" وأن سوريا بعد وصوله إلى السلطة في دمشق "التقطت" رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي لافتا إلى رغبة سوريا بأن تكون ضمن هذه الرؤية التي وصفها الشرع بأنها "لا تقف عند حدود المملكة، بل تشمل المنطقة بأكملها".

وجلسة الشرع وحضور ولي العهد بالفيديو الذي أثار التفاعل أقيمت، الأربعاء، ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته التاسعة والذي تستضيفه العاصمة، الرياض.

وكذلك ألقى نشطاء الضوء على توافق جمل قالها ولي العهد السعودي بمقابلة سابقة مع جمل كررها الرئيس السوري المؤقت في جلسته الأخيرة، فيما يتعلق بدور وأهمية الشعوب في بناء الدول والمراهنة عليها.

