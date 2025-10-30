تفاعل واسع بعد ظهور بن سلمان في جلسة الشرع بالسعودية (فيديو)

وكالات

أثار حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لجلسة الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحليلات وتكهنات بوجود رسائل خلف كواليس هذا الحضور.

رسالة من #ولي_العهد صاحب السمو الملكي الامير #محمد_بن_سلمان بحضوره لحديث الرئيس #أحمد_الشرع ولقاءه المباشر مع المديفر في #الإخبارية

—

رسالة سموه : #سوريا وشعبها من الاوليات لتجاوز الازمة والنهوض مجددا

_#السعودية للعرب والمسلمين و العالم المحب لـ #السلام

pic.twitter.com/VxBWCdVOiG — عيسى بن مروي (@essa_ben_merwe) October 29, 2025

وأثارت جلسة أحمد الشرع تفاعلا واسعا بحد ذاتها بعد التصريحات التي أدلى بها حول كون المملكة العربية السعودية "هي المفتاح" وأن سوريا بعد وصوله إلى السلطة في دمشق "التقطت" رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي لافتا إلى رغبة سوريا بأن تكون ضمن هذه الرؤية التي وصفها الشرع بأنها "لا تقف عند حدود المملكة، بل تشمل المنطقة بأكملها".

حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلسة الرئيس السوري أحمد الشرع في "مبادرة مستقبل الاستثمار" دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لتعزيز الاستقرار والنمو في المنطقة. خطوة عظيمة تؤكد رؤية المملكة الطموحة في توثيق التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الشقيقة. — نقال علوم (@nqal3loom) October 29, 2025

وجلسة الشرع وحضور ولي العهد بالفيديو الذي أثار التفاعل أقيمت، الأربعاء، ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته التاسعة والذي تستضيفه العاصمة، الرياض.

من #الرياض خرجت عبارتان خلدتهما الذاكرة.



رسالة واحدة تؤكد أن قوة الأمم تُبنى بثقة القادة في شعوبهم:



محمد بن سلمان:

المواطن السعودي أعظم ما نملك.



أحمد الشرع:

رهاني على الشعب السوري.#ولي_العهد #محمد_بن_سلمان #السعودية_مفتاح_العالم pic.twitter.com/mVH88IKDUt — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) October 29, 2025

وكذلك ألقى نشطاء الضوء على توافق جمل قالها ولي العهد السعودي بمقابلة سابقة مع جمل كررها الرئيس السوري المؤقت في جلسته الأخيرة، فيما يتعلق بدور وأهمية الشعوب في بناء الدول والمراهنة عليها.