نبيل فهمي: اتفاق غزة مفيد في نقطة واحدة فقط ولست متفائلًا به

وكالات

أكد وزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي، أنه كان سعيدا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ جاء بعد عمليات قتل وتدمير تجاوزت أي عمل حربي سابق، وارتقى خلالها عدد كبير من المدنيين في القطاع، مشيرا إلى أنه كان هناك حاجة لخطوة أولية نحو التهدئة.

ورغم سعادته بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، أوضح فهمي خلال لقاء في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، أنه لم يكن متفائلا بتنفيذها، واصفا الاتفاق الإطاري بأنه "كُتب برصاص" حيث يحاتج كل بند فيه إلى تفاصيل دقيقة.

واعتبر فهمي، أن تصوير الاتفاق في غزة على أن حل شمال للقضية الفلسطينية غير صحيح، إذ بدأت بنود خطة ترامب بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأسبق: "كنت سعيدا، لكنني لم أكن متفائلا باتفاق غزة؛ لأن موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد حل الدولتين، فقد صرّح علنا بأنه لن ينسحب إلا من حدود معينة، كما وضع تفسيرات لا تتفق مع الإطار العام للاتفاق"، مؤكدا أن الاتفاق كان مفيدا في ما يتعلق بمنقطى تبادل الأسرى فقط.