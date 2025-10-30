حميدتي يحاول تبرير مذابح الفاشر: الحرب فُرضت علينا

وكالات

حاول قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، تبرير ما المجازر التي ارتكبتها ميليشياته في مدينة الفاشر ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، معربًا عن "الأسف" لما وصفه بـ"الكارثة"، لكنه ألقى بالمسؤولية على ظروف الحرب التي زعم أنها "فُرضت" عليه.

وجاء خطاب حميدتي، الذي وزعته قناته الرسمية على تطبيق "تلجرام" الأربعاء، في وقت تتحدث فيه تقارير ميدانية عن انتهاكات جسيمة وعمليات قتل طالت مدنيين عقب اقتحام قواته المدينة بعد حصار دام أكثر من 18 شهرًا.

وزعم حميدتي في كلمته قائلًا: "تحرير الفاشر جاء لصالح وحدة السودان، ونحن نقول وحدة السودان سلمًا أو حربًا"، مضيفًا: "نتأسف لأهل الفاشر على الكارثة التي أصابتهم، لكننا كنا مجبرين، فالحرب فُرضت علينا".

وبينما وصف نفسه بأنه "من دعاة السلام"، وجّه حميدتي عناصره مدعيًا: "ممنوع قتل الأسير العسكري، أما المدني فلا علاقة لكم به".

كما أعلن وصول "لجان المحاسبة" إلى الفاشر، زاعمًا أنه "مع القانون ومحاسبة من أخطأ".