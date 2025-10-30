إعلان

الرئيس الصيني: توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن

كتب : مصراوي

07:21 ص 30/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين ب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تم التوصل إلى توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقات البلدين ستكون رائعة.

وقال شي جين بينج خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية: "توصلت مجموعتانا التجارية والاقتصادية إلى إجماع أساسي بشأن معالجة القضايا الرئيسية التي تهمنا وأحرزتا تقدما مشجعا".

وأشار إلى أنه يمكن للصين والولايات المتحدة مساعدة بعضهما البعض على تحقيق النجاح والازدهار المشترك.

وتابع الرئيس الصيني: "على مر السنين، أكدت مرارا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين. لقد علمنا التاريخ هذا، والواقع يفرض ذلك".

وشدد على أن تطور الصين ونهضتها يتوافقان ولا يتعارضان مع رؤية لنجعل أمريكا عظيمة مجددا التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكان الصين والولايات المتحدة تحقيق إنجازات تعود بالنفع على الطرفين وتحقيق ازدهار مشترك، وينبغي أن تظلا صديقين وشريكين".

وقال ترامب في بداية المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية: "سيكون اجتماعنا ناجحا للغاية، ليس لدي شك في ذلك".

وأضاف: "يشرفني أن ألتقي اليوم بصديقي العزيز، رئيس الصين المحترم سنجري محادثات أعتقد أننا توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، وسنتوصل الآن إلى اتفاق بشأن المزيد الرئيس شي جين بينج قائد عظيم لبلد عظيم. أعتقد أنه ستكون لدينا علاقات رائعة وستدوم طويلا"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصيني دونالد ترامب والرئيس الصيني ترامب والرئيس الصيني المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني ترامب لقاء ترامب بنظيره الصيني ترامب يُعلن الانتصار في معركة المناخ ترامب يسمح لكوريا الجنوبية ببناء غواصة نووية مبادرة الرئيس ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس