أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تم التوصل إلى توافق أساسي بشأن حل النزاعات التجارية الرئيسية مع واشنطن، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقات البلدين ستكون رائعة.

وقال شي جين بينج خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية: "توصلت مجموعتانا التجارية والاقتصادية إلى إجماع أساسي بشأن معالجة القضايا الرئيسية التي تهمنا وأحرزتا تقدما مشجعا".

وأشار إلى أنه يمكن للصين والولايات المتحدة مساعدة بعضهما البعض على تحقيق النجاح والازدهار المشترك.

وتابع الرئيس الصيني: "على مر السنين، أكدت مرارا أن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين. لقد علمنا التاريخ هذا، والواقع يفرض ذلك".

وشدد على أن تطور الصين ونهضتها يتوافقان ولا يتعارضان مع رؤية لنجعل أمريكا عظيمة مجددا التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإمكان الصين والولايات المتحدة تحقيق إنجازات تعود بالنفع على الطرفين وتحقيق ازدهار مشترك، وينبغي أن تظلا صديقين وشريكين".

وقال ترامب في بداية المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية: "سيكون اجتماعنا ناجحا للغاية، ليس لدي شك في ذلك".

وأضاف: "يشرفني أن ألتقي اليوم بصديقي العزيز، رئيس الصين المحترم سنجري محادثات أعتقد أننا توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، وسنتوصل الآن إلى اتفاق بشأن المزيد الرئيس شي جين بينج قائد عظيم لبلد عظيم. أعتقد أنه ستكون لدينا علاقات رائعة وستدوم طويلا"، وفقا لروسيا اليوم.