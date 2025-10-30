عملية الفارس الشهم "3" تُسير صهاريج مياه لشمال قطاع غزة



وكالات

سيرت عملية الفارس الشهم "3" قافلة ضخمة من صهاريج المياه والمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، استجابةً للأوضاع الإنسانية المتدهورة، وسعيًا لتوفير المياه الصالحة للاستخدام في المناطق التي تعاني من شح وتدمير في الخطوط ومصادر المياه بعد موجة النزوح الأخيرة، وما يعانيه السكان من صعوبات قاسية في تأمين احتياجاتهم الأساسية

وقدمت عملية الفارس الشهم 3 طرودا غذائية لمئات النازحين في شمال غزة، لتكون بارقة أمل وسند لعشرات الأسر التي تعاني وسط المأساة المستمرة، حيث تسعى العملية لتقديم المساعدات في مناطق الشمال لتعيد شيئًا من الطمأنينة والكرامة للعائلات التي تعاني من قسوة النزوح وفقدان المقومات الأساسية للحياة.

يأتي هذا الدعم الإنساني ضمن جهود الإمارات المتواصلة عبر عملية الفارس الشهم "3"، التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتسعى إلى تأمين المأوى والماء والغذاء في مختلف مناطق القطاع، رغم التحديات القاسية، لتٌجسد روح التضامن والإخاء الإنساني، وتؤكد أن الدعم الإماراتي حاضر في كل مكان يحتاج فيه الغزيون إلى الماء والأمان والأمل.

بهذه الخطوات المتتابعة، تواصل الإمارات عبر الفارس الشهم "3" ترسيخ حضورها الإنساني في غزة، لترسل الأمل لسكان قطاع غزة المُنهكين " لسنا بعيدين.. بل معكم حيث يكون الألم والأمل معًا" وكذلك مد يد العون للمحتاجين والمتضررين وتعزيز صمود المدنيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم رغم التحديات القائمة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.

خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مصلحة مياه بلديات الساحل بمدينة دير البلح، أعلنت العملية عن إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.

وهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.

ويُعد هذا المشروع حلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها عملية "الفارس الشهم 3" لمعالجة تداعيات انهيار البنية التحتية، خاصة في ملف المياه، وتواصل جهودها لتخفيف الكارثة الإنسانية وتعزيز صمود السكان، وفقا للغد.