غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة وأضرار في المنازل في الأحياء القريبة من أماكن الاستهداف.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية "عددا من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً ، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية ، وتسبب في إحداث حرائق كبيرة، وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على إخمادها". بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وتسببت الغارات "بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الاماكن المستهدفة، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية أيضاً ".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.