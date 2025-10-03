إعلان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:03 ص 03/10/2025

غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة وأضرار في المنازل في الأحياء القريبة من أماكن الاستهداف.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية "عددا من الصواريخ الارتجاجية التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً ، تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية ، وتسبب في إحداث حرائق كبيرة، وتعمل فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على إخمادها". بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وتسببت الغارات "بأضرار وتصدعات في عشرات المنازل في الأحياء القريبة من الاماكن المستهدفة، فضلا عن تحطم زجاج عدد كبير من المنازل والمحال التجارية أيضاً ".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية الطيران الحربي الإسرائيل بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
* احتجاجات في المغرب تطالب بتحسين التعليم والصحة وباستقالة رئيس الوزراء