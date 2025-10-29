إعلان

"مقتل أكثر من ألفي مدني".. الاتحاد الإفريقي يدين مجازر الدعم السريع بالفاشر

كتب : مصراوي

11:22 م 29/10/2025

الاتحاد الأفريقي

وكالات

أدان مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، ما وصفه بـ"المجازر والإبادة البشرية" التي تشهدها مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال المسؤول الإفريقي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الفاشر تشهد عمليات تهجير قسري للسكان وتدميرا ممنهجا للبنية التحتية، مشددًا على أن حل الأزمة السودانية لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار ووقف الحرب.

ورفض الاتحاد الإفريقي وجود أي حكومة موازية في السودان، داعيًا جميع الفرقاء السودانيين إلى الجلوس للحوار.

ورحب مدير مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بجهود الرباعية الدولية، مثمنا على وجه الخصوص الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب.

وقال إنه لا بد من إيقاف الحرب فورا وعلى الجميع تقديم مصلحة السودان العليا عبر الحوار الجاد، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي مدني أعزل في الفاشر.

مقتل أكثر من ألفي مدني في الفاشر مجازر الدعم السريع بالفاشر الاتحاد الإفريقي يدين مجازر الدعم السريع

