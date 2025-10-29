حقيقة إعدام شاب سوري في العراق بسبب "صورة لأحمد الشرع"

وكالات

خلال الساعات الماضية تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد باعتقال شاب سوري في العراق، والحكم عليه بالإعدام بسبب "صور وفيديوهات وُجِدت على هاتفه للرئيس السوري أحمد الشرع والجيش".

ونشر عدد من الصحافيين السوريين صورة لوثيقة قِيل إنها صادرة عن محكمة الجنايات في النجف، تظهر الحكم بالإعدام على الشاب "مجد سليمان أحمد حسن" بتهمة الإرهاب، وفق ما أوردته قناة "العربية".

ومن جانبها، أكدت أسرة الشاب السوري أنه تم اعتقاله في مارس 2025 مع شقيقه الذي تم الإفراج عنه لاحقًا، بينما بقى محمد معتقلًا حتى الحكم عليه، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.

وبدوره، نفى العراق، أمس الثلاثاء، الأنباء التي ترددت حول قيام محكمة عراقية بإصدار حكم الإعدام بحق مواطن يحمل الجنسية السورية بتهمة القيام بنشر مقطع فيديو يمجد الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي، إن "هذه المعلومات غير صحيحة ذلك أن الحكم الصادر بحق المتهم هو عن جريمة الاعتراف بالتمجيد للإرهابي المقبور أبو بكـــر البغدادي، والإشادة والتشجيع بقتل أفراد الجيش العراقي والحشــــد الشعبـــي في منطقة الطارمية وذلك بنشر فيديوهات تتعلق بذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر المجلس، أن المتهم "طلب من أشخاص الانتماء لكيــــان داعـش الإرهابـي، فضلًا عن قيامه بنشر فيديوهات وهو يقوم بحرق صورة الأمام علي بغاية إثارة الفوضى والفتن داخل المجتمع الواحد".

وأكد المجلس، أن"هذا الحكم غير نهائي وسوف يدقق من قِبل محكمة التمييز الاتحادية عند ورود إضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز كون الحكم خاضع للتمييز التلقائي".