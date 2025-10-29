استشهاد 91 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

استشهد 91 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في مستشفيات القطاع قولها إن حصيلة الشهداء الموثقة حتى صباح اليوم بلغت 91 شهيدًا، وهم 31 شهيدا في شمال القطاع، و42 وسط القطاع، و18 جنوب القطاع.

وأوضحت المصادر أن الأعداد مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وفي أحدث التطورات، شنت طائرات للاحتلال غارات على مدينتي غزة ودير البلح شمال ووسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والإصابات.

وأكدت المصادر الطبية أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما تزال تواصل عمليات البحث والانتشال وسط دمار واسع وصعوبات ميدانية كبيرة ناجمة عن استهداف الطرق والمناطق السكنية المكتظة بالنازحين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء أمس عن توجيه الجيش بشن هجمات قوية وبشكل فوري على قطاع غزة، بعد اتهامات لحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.